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Aydın'da kadına şiddetle mücadele çalıştayı sona erdi

Aydın'da 3 gün süren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı sona erdi.

İHA | 02.02.2018 - 06:32..
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Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü tarafından Kuşadası Sea Light Otel’de düzenlenen ve 3 gün süren çalıştayın son günündeki kapanış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı.

Aydın'da kadına şiddetle mücadele çalıştayı sona erdi

ÇALIŞTAY 3 GÜN SÜRDÜ

3 gün süren çalıştayın kapanış törenin de konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürü Seyfi Bozçelik, “3 gün boyunca süren yaptı sonunda kadına yönelik şiddette yol haritasın çıkardık. Kadın Hakları Komisyonumuz başta olmak üzere üç gündür bu çalıştaya katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum “ dedi.

Daha sonra konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise kadına yönelik şiddetle mücadele çalıştayının çok verimli geçtiğini belirterek, “Amacımız kadına yönelik şiddetle mücadelede Aydın ilimizin eylem planını ortaya çıkarmaktı. Çok başarılı sonuçlar alındı. Çalıştayda emeği geçer herkesi tek tek kutluyorum “ diye konuştu.

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