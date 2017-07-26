Aydın'da kahvehanede tartışma cinayetle bitti

86 yaşındaki İsmail Balcıoğlu, Aydın'ın Söke ilçesinde Bağarası Mahallesi Çalışlı Caddesi'ndeki bir kahvehanede oturan Ali Aslan'la henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

EVİNDEN TÜFEĞİNİ ALDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Balcıoğlu, evinden tüfeğini alarak Aslan'a ateş etti. Aslan, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybetti, seken saçmalardan iki kişi de yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Balcıoğlu ise olay yerinde jandarma ekiplerine teslim oldu.