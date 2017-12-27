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Aydın'da kaza: 2 polis, 1 otobüs şoförü yaralı

Aydın'da şehir içi yolcu otobüsüyle sivil polis aracı çarpıştı. Kazada, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İHA | 27.12.2017 - 02:59..
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Ali Can yönetimindeki otobüs ile sivil polis otosu çarpıştı. Meydana gelen kazada, polis otosunda bulunan İ.G. ve H.D. isimli polisler ile otobüs şoförü Ali Can yaralandı.

Aydın'da kaza: 2 polis, 1 otobüs şoförü yaralı


OTOBÜS YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA UÇTU

Son-Durak ile Veteriner Fakültesi arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ali Can yönetimindeki 09 M 0507 plakalı otobüs, Işıklı Bulvarı ile Zeybek Bulvarı Kavşağında TOKİ istikametinden gelmekte olan 09 DM 893 plakalı sivil polis otosu ile çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle otobüs yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada polis otosunda bulunan İ.G. ve H.D. isimli polisler ile otobüs şoförü Ali Can yaralandı.

Yaralılar ambulansla Aydın Devlet ve Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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