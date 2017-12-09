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Aydın'da kaza: 4 yaralı

Gece yarısı Aydın-İzmir Karayolu Efeler Kızılcaköy Kavşağı’nda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

DHA | 09.12.2017 - 04:08..
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Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza Aydın-İzmir Karayolu Efeler Kızılcaköy Kavşağı’nda meydana geldi.

Aydın'da kaza: 4 yaralı

YARALILAR ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ARAÇLARDAN ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Tayfun Elibol idaresindeki 06 FR 0806 plakalı otomobil ile kavşaktan dönmek istediği belirtilen İsmail Sarı yönetimindeki 09 TS 263 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada çarpışan araçlarda sıkışan sürücü ve yolcular, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılırken, yaralılar ambulansla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Aydın'da kaza: 4 yaralı

Kazada 06 FR 0806 plakalı otomobil sürücüsü Tayfun Elibol Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, diğer arcın sürücüsü İsmail Sarı, eşi Sezen Sarı ve 9 yaşındaki kızları E.S. Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazadan sonra yağ dökülen yolda kumlama çalışması yapıldı.

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