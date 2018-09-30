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Aydın’da kaza yapan araç yaklaşık 200 metre fırladı

Gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 30.09.2018 - 08:12..
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Denizli-Aydın Karayolu 15 Temmuz Geçidi yakınlarında, Ümit Suluoğlu adına kayıtlı 09 FT 545 plakalı otomobil içerisinde sürücü ile birlikte 5 kişi ile birlikte seyir halinde iken 15 Temmuz Geçidi girişinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen ve aşırı süratli olduğu belirtilen otomobil, önce yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Ardından taklalar atarak yuvarlanmaya başladı. Kaza yaptıktan sonra yaklaşık 200 metre yuvarlanan otomobilin içerisinde bulunan Necati E., Ersin E., Hakkı K., Halit K. ve Mertcan K. otomobilden yola savruldu.

Aydın’da kaza yapan araç yaklaşık 200 metre fırladı

Yoldan geçenlerin ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile hastanelere kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilin sürücüsünün henüz tespit edilemediği belirtilirken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasını tamamladıktan sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı.

Aydın’da kaza yapan araç yaklaşık 200 metre fırladı

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