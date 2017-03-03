Aydın'da keçiler şehre indi

Sabah saatlerinde başlarında kendilerini güden bir çoban olmadan mahalle arasında dolaşan keçiler dikkat çekti.

BAHÇELERDEKİ ÇİÇEKLERİ YEDİLER

Genelde meralarda otlak alanlarda görülmeye alışık olan keçi sürüsü, apartman ve site istinat duvarlarını aşarak bahçelerdeki çiçek ve meyve ağaçlarının yapraklarını yedi. Kaldırımdaki zeytin ağaçlarının da tadına bakan keçiler, yavruları ile birlikte şehrin tadını çıkardıktan sonra gözden kayboldu.

MAHALLE SAKİNLERİ İSE RAHATSIZ OLDU

Mahalle sakinleri ise, başıboş sahipsiz gezen keçilerin meyve ağaçlarına zarar vermesinden rahatsız olduklarını dile getirdiler.