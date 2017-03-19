Aydın'da Kur'an içerisine gizlenmiş silah bulundu

İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Rıfat Arın Sokak'ta hareketlerinden şüphelendikleri M.U.K'yi durdurdu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada büyük boy Kur'an-ı Kerim içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör içinde 34 mermi ele geçirildi.
SİLAH KOYACAK ŞEKİLDE KESİLMİŞ
Söz konusu Kur'an-ı Kerim'in sayfalarının, içine silah konacak şekilde kesilmiş olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.