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Aydın'da kuzenler kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

Kuzen olarak bildiği kişilerin kardeşi olduğunu öğrenen Recep Onaca, mahkeme kararıyla 6 mezardan DNA örneği aldırdı.

İHA | 14.04.2018 - 14:26..
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Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Tekeliler Mahallesi’nde yaşayan Recep Onaca (70) isimli vatandaş bir yıl önce veraset ilanı çıkartmak için mahkemeye gitti.

Onaca, işlemlerin sonucunda hayatı boyunca teyze çocukları olarak bildiği Süleyman Onar ve Hatice Bodur’un anneleri aynı, babaları ayrı üvey kardeşleri olduğunu öğrendi.

MAHKEMEYE GİTTİ

Recep Onaca ile yıllar önce vefat eden Süleyman Onar ve Hatice Bodur’un çocukları, kendilerine ait miras işlemlerinde sorun yaşamaları üzerine nüfus kaydının iptali için mahkemeye başvurdu.

Aydın'da kuzenler kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

MEZARLAR AÇILSIN KARARI

Hakim DNA’ların incelenebilmesi için 1940’lı yıllarda vefat eden Mehmet ile Hatice Sevinç çiftinin ve çocukları olan 1985’te vefat eden Emine Sevinç (Onar), 1965’te vefat eden Huri Sevinç (Onaca), 1994’te vefat eden Süleyman Onar ve 1986’da vefat eden Hatice Onar’ın (Dobur) mezarlarının açılmasına karar verdi.

Aydın'da kuzenler kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Aynı sülaleden iki aileye ait olan, gömülme tarihleri 30 ile 60 yıl öncesine dayanan 6 mezar savcılık kararı ile hakim ve jandarma nezaretinde açıldı. Mezarlardan alınan örnekler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Aydın'da kuzenler kardeş çıkınca 6 mezar açıldı

ABLASININ KİMLİĞİYLE EVLENMİŞ...

Karışıklığın, 1920’de doğan Emine Sevinç (Onar) evlenirken kendi kimliği olmaması nedeniyle kardeşi Huri Sevinç’in (Onaca) kimliğini kullanarak Mehmet Onar’la evlenmesinden kaynaklandığı öğrenildi.

Emine Onar’ın çocukları Süleyman Onar ve Hatice Onar da Huri Onaca’nın üzerine kaydedildi. Bu nedenle Emine Onar’ın çocukları Süleyman Onar ile Hatice Dobur’un Huri Onaca’nın üzerine geçmesinin iptali için dava açıldı.

Bu sayede vefat eden Süleyman Onar ile Hatice Dobur’un çocukları ve Recep Onaca ve kardeşinin eşinin yaşadığı sorunlar çözüme kavuşacak.

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