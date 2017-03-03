Aydın'da liseli kıza 200 kişi tecavüz etti

Aydın'da yaşayan Sercan S., kız arkadaşının kardeşi olan S.K.’yı, 2014 yılında köpek verme bahanesiyle evine götürdü. Sercan S., burada S.K.’ya tecavüz etti.

ÇIPLAK GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİ

S.K.’nın çıplak görüntülerini çeken Serkan S., üç yıl boyunca S.K.’yı tehdit ederek yaklaşık 200 kişiye para karşılığı pazarladı.

4 AYLIK HAMİLE ÇIKTI

Üç yıl boyunca birçok farklı kişi tarafından sürdürülen tecavüz olayı, S.K.’nın hamile kalmasıyla ortaya çıktı. 22 Şubat Çarşamba günü karın ve bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giden S.K.’nın dört aylık hamile olduğu anlaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlilerinin bilgi verdiği polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.K., psikolog eşliğinde verdiği ifadede, yaşadıklarını tek tek anlattı.

6 KİŞİ YAKALANDI

S.K.’nın isimlerini verip, şikayetçi olduğu Sercan S., Onur Y., Nail K., Oğuzhan Ö., Mehmet C. ve Çağlar D., polis tarafından yakalandı.

"200'E YAKIN KİŞİDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Bu kişilerin kendisine tecavüz ettiğini belirten S.K. "Kendileri cinsel ilişkiye girdikten sonra her seferinde yanlarında getirdikleri üçüncü, dördüncü şahıslarla da ilişkiye girdiriyorlardı. ’Elimizde Sercan S. ile ilişkiye girdiğin görüntüler var" diyerek, sürekli beni tehit edip, zorla ilişkiye girdiler. Bazı zamanlar bu kişiler, biz cinsel ilişkiye girerken izliyorlardı. Yaş itibarıyla büyük, amca diyebileceğim kişiler de vardı, lise çağındaki kişiler de vardı. Ayrıca isimlerini bilmediğim, bazılarını görsem tanıyabileceğim, hatırlamadığım evlerde, arabalarda, Çine yolu üzerinde ve ıssız yerlerde ilişkiye giren, 200’e yakın şahıstan şikayetçiyim" dedi.

S.K., son olarak kendisine Çağlar D.’nin tecavüz ettiğini ve ondan hamile kaldığını da ifadesinde söyledi.