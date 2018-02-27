Erken gelen bahardan faydalanmak isteyen arıcılar son günlerde gerçekleşen arı ölümleri ile ne yapacağını şaşırdı. Karpuzlu civarında kovanlardaki işçi arıların yarısından fazlasının telef olduğunu gören arıcılar durumu Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’ne bildirerek yardım istedi. Bölgede inceleme yapan ekipler, arıların Çine Karpuzlu yolu üzerinde bulunan ve Çine Belediyesinin eski başkanlarından Osman Aydın’ın bahçelerinde yapılan ilaçlamadan kaynaklandığını iddia etti.

YANLIŞ İLAÇLAMA MİLYONLARCA ARIYI TELEF ETTİ

Arıların uçum ve çalışma zamanında yapılan ilaçlama nedeniyle meyve bahçelerine çiçeğe giden arıların kovana bile giremeden çırpına çırpına telef oldukları görüldü. Milyonlarca arının telef olduğunu belirten arıcılar, yaşanan sıkıntının çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Geçtiğimiz yıl da benzer sıkıntıların yaşandığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Çine Belediyesinin eski başkanı Osman Aydın’ın bu konuda duyarlı olmasına rağmen bahçelerde çalışanların gerekli özeni göstermemesi nedeniyle hem arıcının hem de milli ekonominin ciddi derecede zarar gördüğünü belirtti.

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu VİDEO



"DEVLET BU SORUNLA İLGİLENMELİ"

Arı konaklama bölgelerinde yapılan inceleme sırasında da ilaçlamanın devam etmesi üzerine Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve bölge arıcısı ilaçlamanın devam ettiği işletmeye giderek zehirli ilaçların akşam vakti yapılmasını istedi. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı çiftlikte bundan sonra ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı akşam saatlerinde yapılacağı belirtildi.

Arıların zehirlendiği için telef olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Geçen yıl da aynı durum yaşandı. Özel arazilere zehirli ilaç atıyorlar. Bu muhit en güzel kış konaklama yerlerinden birisi, iyi arı gelişim sahası. Zehirli ilaç atıldığı için bu olay yaşanıyor. Biz kendilerine geçen yıl söyledik. Zehirli ilaç atmamalarını istedik. ‘Biz organik ilaç kullanıyoruz’ dediler. Ancak kesinlikle organik değil. Devletin bu konuyla ilgilenmesi lazım. Hırsızlık ve zehirlenmeden dolayı arı ölümleri Tarsim kapsamına alınması lazım” diye konuştu.