taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7876
EURO
4,6654
ALTIN
162,46
PETR
67,3700

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

Arıcılığın yaygın olduğu Karpuzlu yöresinde, çiçeklerin açması ile bal ve polene çıkan milyonlarca işçi arı kovana zehirlenmiş vaziyette döndü.

İHA | 27.02.2018 - 01:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Erken gelen bahardan faydalanmak isteyen arıcılar son günlerde gerçekleşen arı ölümleri ile ne yapacağını şaşırdı. Karpuzlu civarında kovanlardaki işçi arıların yarısından fazlasının telef olduğunu gören arıcılar durumu Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği’ne bildirerek yardım istedi. Bölgede inceleme yapan ekipler, arıların Çine Karpuzlu yolu üzerinde bulunan ve Çine Belediyesinin eski başkanlarından Osman Aydın’ın bahçelerinde yapılan ilaçlamadan kaynaklandığını iddia etti.

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

YANLIŞ İLAÇLAMA MİLYONLARCA ARIYI TELEF ETTİ

Arıların uçum ve çalışma zamanında yapılan ilaçlama nedeniyle meyve bahçelerine çiçeğe giden arıların kovana bile giremeden çırpına çırpına telef oldukları görüldü. Milyonlarca arının telef olduğunu belirten arıcılar, yaşanan sıkıntının çözümü için yetkililerden yardım istedi.

Geçtiğimiz yıl da benzer sıkıntıların yaşandığını belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, Çine Belediyesinin eski başkanı Osman Aydın’ın bu konuda duyarlı olmasına rağmen bahçelerde çalışanların gerekli özeni göstermemesi nedeniyle hem arıcının hem de milli ekonominin ciddi derecede zarar gördüğünü belirtti.

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu VİDEO

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

"DEVLET BU SORUNLA İLGİLENMELİ"

Arı konaklama bölgelerinde yapılan inceleme sırasında da ilaçlamanın devam etmesi üzerine Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve bölge arıcısı ilaçlamanın devam ettiği işletmeye giderek zehirli ilaçların akşam vakti yapılmasını istedi. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı çiftlikte bundan sonra ilaçlamaların arıların uçuş yapmadığı akşam saatlerinde yapılacağı belirtildi.

Arıların zehirlendiği için telef olduğunu belirten Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, “Geçen yıl da aynı durum yaşandı. Özel arazilere zehirli ilaç atıyorlar. Bu muhit en güzel kış konaklama yerlerinden birisi, iyi arı gelişim sahası. Zehirli ilaç atıldığı için bu olay yaşanıyor. Biz kendilerine geçen yıl söyledik. Zehirli ilaç atmamalarını istedik. ‘Biz organik ilaç kullanıyoruz’ dediler. Ancak kesinlikle organik değil. Devletin bu konuyla ilgilenmesi lazım. Hırsızlık ve zehirlenmeden dolayı arı ölümleri Tarsim kapsamına alınması lazım” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Batı Karadeniz'de fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği uyarısında bulundu.
Altyapı çalışması sırasında göçük: 1 ölü 1 yaralı
Antalya'da altyapı çalışması sırasında yağmur nedeniyle meydana gelen göçükte işçilerden İbrahim Özcan, hastanede hayatını kaybetti.
Yavru köpeği yakıt tankına attılar
Gaziantep'te yakıt tankerine atılan yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
3 bin lira borcum var dedi, intihar etmek istedi
İzmir Balçova'da simit satarak geçimini sağlayan İ.D. belediye binasının 8. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İ.D.'nin daha önce de 76 kez intihar girişiminde bulunduğunu öğrenildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı

İngiliz politikacı: AB ile ilişkimiz Türkiye gibi olmalı

3
Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

9
Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan kız çocuğuna saldırı

Hollanda'da başörtüsünü çıkarmayan kız çocuğuna saldırı

6
Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıdan Rusya suçlandı

Kış Olimpiyatları'ndaki siber saldırıdan Rusya suçlandı

2
Trump'ın sığınmacı tasarısı mahkemeden döndü

Trump'ın sığınmacı tasarısı mahkemeden döndü

0
Milenyum çağı insanları obezlik tehlikesi altında

Milenyum çağı insanları obezlik tehlikesi altında

0
Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi 'davet etti'

Suudi Arabistan, Lübnan Başbakanı Hariri'yi 'davet etti'

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM