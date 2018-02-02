Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

1 PKK saldırısında şehit olan 3 asker için tören düzenlendi PKK'nın roketli saldırısında şehit olan 3 asker için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

2 Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi, yaralandı.

3 Bursa'da kaybolan iki kardeş bulundu Bursa'da sabah saatlerinden beri kayıp olan iki çocuk arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

4 Mavi listede aranan terörist Murat Üçer öldürüldü Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, aralarında sözde 2 üst düzey yetkili olmak üzere, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

5 Fatih Terim: Transfere paramız yok Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada "Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok. Bir transfer süreci yaşadık." dedi.

6 Böke'nin istihbarat yok dediği örgüt 3 askeri şehit etti CHP'li Selin Sayek Böke PKK'nın Suriye koluna terör örgütü diyemezken, örgüt Kuzey Irak'yan Hakkari'ye yaptığı saldırıda bugün 3 askerimizi şehit etti.