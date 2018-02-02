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Aydın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi, yaralandı.

AA | 02.02.2018 - 00:02..
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50 yaşındaki Metin Çetinoğlu'nun kullandığı minibüs, Bozdoğan-Nazilli karayolu Akçay köprüsü yakınlarında Seyfi Kaplan'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan Tahsin ve Hatice Süngül, Deniz Adem Ekiz ve Mehmet Menderes yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Kaplan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, minibüste bulunanların Nazilli Otogarı'ndaki asker uğurlamasından döndükleri öğrenildi.

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