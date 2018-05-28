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Aydın'da minibüste 13 kaçak yakalandı

Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmak isteyen 13 kişi deniz açılmadan minibüsün içinde yakalandı.

DHA | 28.05.2018 - 19:49..
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Kuşadası'nda polis ve sahil güvenlik ekipleri, saat 00.45'te ortak operasyon yaptı. Yavansu Mahallesi 64 Evler Sitesi önünde park halindeki 09 BV 054 plakalı minibüste bir grup kaçağın bulunduğunu öğrenen ekipler, harekete geçti.

4'Ü ÇOCUK 13 KAÇAK

Minibüste yapılan kontrolde 19'u Suriyeli, 3'ü İranlı olan 4'ü çocuk 13 kaçak yakalandı. Araç sahibi M.Y. (41) gözaltına alındı, araca el konuldu. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın'da minibüste 13 kaçak yakalandı



Aydın'da minibüste 13 kaçak yakalandı

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