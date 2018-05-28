Aydın'da minibüste 13 kaçak yakalandı

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Aziz Yıldırım: Beni haksız yere suçlayanlar şerefsizdir

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, yaklaşan başkanlık seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada "Benim bilgim dahilim olmadan yapılan işlerden beni sorumlu tutanlar şerefsizdir" dedi.