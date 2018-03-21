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Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı

Kent genelinde 'nevruz' öncesi yapılan huzur denetiminde, çeşitli suçlardan aranan şüpheliler narkotik köpeklerinin de yardımıyla yakalandı.

DHA | 21.03.2018 - 10:19..
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde, her yıl 21 Mart'ta yapılan nevruz kutlamaları öncesi, 358 personelle asayiş denetimi yaptı.

18 ilçede yapılan denetime, jandarmanın eğitimli narkotik köpekleri 'Elbet' ve 'Uçuk' da katıldı. Narkotik köpekleri, jandarma ekiplerinin durdurduğu araçlarda uyuşturucu aradı. Ekipler ayrıca drone kullanarak havadan görüntü aldı.

Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı

86 KİŞİ GÖZALTINDA

Titizlikle yürütülen kontrollerde, 4'ü FETÖ/PDY üyeliğinden, 26'sı uyuşturucu satın almak, bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından, 8'i çocuğa cinsel istismardan, 6'sı kayıp olarak aranan, 8'i uyuşturucu madde altında araç kullanmaktan, 7'si tehdit ve yaralamadan, 6'sı nafaka hükümlerine uymamaktan, 21'i ise çeşitli suçlardan olmak üzere 86 kişi yakalandı.

Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı

Yakalanan şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda ise 435 gram esrar, 6 gram metafetamin adlı uyuşturucu, çeşitli dijital materyal, yasak kitap ve dokümanlar ele geçirildi. İlçelerdeki jandarma karakollarına götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı

Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı

Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı



Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı



Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı



Aydın'da nevruz denetimi: 86 gözaltı

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