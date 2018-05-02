Aydın'da öğrenciler 11'inci kez buluştu

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Adnan Mendres Üniversitesi iş birliğinde kampüs içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 22 ülkeden 550 öğrenci, kültürlerini tanıtan stantlar açtı.
RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Yabancı öğrenciler, stantları gezen misafirlere yaptıkları yemekleri tattırdı, yöresel kıyafetlerini tanıttı. Etkinlikte Somalili öğrencilerin dans gösterisine Türk öğrenciler de eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.
"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"
UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, "Aramızda bir farkın olmadığını, kardeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür sözünün ne kadar doğru olduğunu burada meydanda görüyoruz" dedi.