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Aydın'da öğrenciler 11'inci kez buluştu

11. Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında 22 ülkeden 550 öğrencinin katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.

AA | 02.05.2018 - 15:41..
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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ile Adnan Mendres Üniversitesi iş birliğinde kampüs içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte, 22 ülkeden 550 öğrenci, kültürlerini tanıtan stantlar açtı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yabancı öğrenciler, stantları gezen misafirlere yaptıkları yemekleri tattırdı, yöresel kıyafetlerini tanıttı. Etkinlikte Somalili öğrencilerin dans gösterisine Türk öğrenciler de eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Aydın'da öğrenciler 11'inci kez buluştu

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

UDEF Başkanı Mehmet Ali Bolat, "Aramızda bir farkın olmadığını, kardeş olduğumuzu göstermek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür sözünün ne kadar doğru olduğunu burada meydanda görüyoruz" dedi.

Aydın'da öğrenciler 11'inci kez buluştu

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