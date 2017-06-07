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Aydın'da öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmen açığa alındı

Nazilli ilçesindeki bir lisede görev yapan 36 yaşındaki müzik öğretmeninin soruşturma sonucu açığa alındığı açıklandı.

07.06.2017 - 13:02
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Nazilli Lisesi'nde müzik öğretmeni evli ve iki çocuk babası L.K., öğrencisi B.E. ile gönül ilişkisi yaşadığı öğrenildi.

FOTOĞRAF ŞÜPHELENDİRDİ

Öğretmen L.K.'nın, öğrencisi B.E. ile başbaşa kutladığı doğum gününün fotoğraflarını gören okuldaki öğretmenlerden biri durumdan şüphelendi. Konuyu önce okul idaresine ardından savcılığa bildirdi.

Aydın'da öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmen açığa alındı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şikayeti dikkate alan savcılık, okula polis yollayarak öğretmen ve öğrencinin ifadesine başvurdu. Polisin aldığı ifadeler neticesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula müfettiş görevlendirdi.

Aydın'da öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmen açığa alındı

AÇIĞA ALINDI

Okula gelen müfettişlerin başlattığı soruşturma sonrasında müzik öğretmeni L.K. açığa alındı.

Öğrenci B.E.'nin ise iddiaları kabul etmeyerek L.K.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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