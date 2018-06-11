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Aydın'da otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

Aydın'da şehir içi yolcu taşıyan 2 otobüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

DHA | 11.06.2018 - 18:55..
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Saat 16.30 sıralarında, Malazgirt Meydanı'nda meydana gelen olayda, Mimar Sinan Mahallesi yönünden şehir merkezine doğru giden Ercan Tutuş yönetimindeki 09 M 0563 plakalı yolcu otobüsü ile Anadolu Bulvarı'ndan meydana giren Yalçın Ceylan yönetimindeki 09 M 0222 plakalı şehir içi yolcu otobüsü çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Tutuş yönetimindeki otobüsün devrildiği kazada, 12 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralılardan bazılarının taburcu edildiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

Öte yandan Aydın Şehiriçi Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç de kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Aydın'da otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

Aydın'da otobüsler çarpıştı: 12 yaralı

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