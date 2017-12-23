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Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Germencik ilçesindeki bir düğünde, pamuk şeker satan 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 23.12.2017 - 23:02..
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düğün-cinayet

 

Bugün saat 16.00 sıralarında, Muhammet Alkan ile Burcu Bayraktar'ın Bozköy Mahallesi'ndeki düğünde meydana gelen olayda, düğüne pamuk şeker satmaya gelen, 46 yaşındaki Cihangil Yelkıran ile oğlu, 19 yaşındaki Toprak Yelkıran, aynı yerde pamuk şeker satmak isteyen 26 yaşındaki Nedim G. ve kardeşi 17 yaşındaki Güven G.ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iki taraf da yanlarındaki bıçaklarla birbirlerine saldırdı.

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, vücuduna bıçak darbeleri alan Cihangil Yelkıran'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralılardan Nedim G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Germencik Devlet Hastanesi’nde öldü. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güven G. ile Adnan Mendres Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Toprak Yelkıran'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti VİDEO

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

Aydın'da pamuk şeker kavgası kanlı bitti

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