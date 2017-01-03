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Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit

Aydın'da 'dur' ihtarına uymayan aracı takip eden polis otosu akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Araçtaki 2 polis şehit oldu.

DHA | 03.01.2017 - 22:20
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Aydın'da polis aracı kaza yaptı: 2 polis şehit

Olay, bugün akşam saatlerinde Aydın-Denizli Karayolu Uğur Soğutma Kavşağı'nda meydana geldi. Nazilli Emniyet Müdürlüğü haber merkezinden yapılan telsiz anonsunda otomobille kız kaçırıldığı ihbarı yapılarak ekiplerin duyarlı olmasını istedi. Bu sırada Ordu Caddesi'nde devriye gezen Hasan Özdemir idaresindeki polis otosu, bahsi geçen otomobili fark etti.

AKARYAKIT TANKERİ ÇARPTI

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil hızla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada kavşakta polis otosuna Haşim Karatay yönetimindeki akaryakıt tankeri yandan çarptı. Kazada polis aracını kullanan Özdemir ile yanında bulanan Başpolis Yener Arslan, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri polisleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından polisler ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Özdemir ve Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

TANKERİN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Arkadaşlarının şehit olduğu haberini alarak hastaneye gelen mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir ile Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ'da hastaneye geldi. Kazayı yara almadan atlatan akaryakıt tankerinin şoförü Karatay ise gözaltına alındı.

POLİSLERİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLANLAR DA YAKALANDI

Polislerin şehit olmasına neden olan otomobil 1324 Sokak'ta lastiğine ateş edilerek içindeki 3 şüpheliyle birlikte yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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