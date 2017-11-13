taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

Aydın'da polis aracı kundaklandı

Aydın'da hakkında 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası olan İsa Yaşar, polis otomobilini kundakladı.

13.11.2017 - 04:11
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

dzad

Aydın'da polis aracı kundaklandı

BAŞPOLİS KANYILMAZ'I ARAŞTIRDI

Olay, gece saatlerinde Girne Mahallesi 2157 sokakta meydana geldi. Aydın’da hakkında mala zarar verme suçundan 5 buçuk yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İsa Yaşar, Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz’ın oturduğu adresi tespit etti.

Aydın'da polis aracı kundaklandı VİDEO

Aydın'da polis aracı kundaklandı

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adrese gelen Yaşar, Kanyılmaz'a ait 09 AAK 93 plakalı otomobili molotof kokteyli atarak kundaklandı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gecenin karanlığından faydalanan İsa Yaşar, olay yerinden otomobille kaçtı.

Polis, Yaşar'ı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Aydın'da polis aracı kundaklandı

İlginizi Çekebilir
17 katlı otelin çatısından atladı
İstanbul'da 17 katlı bir otelin çatısına çıkan Elif Nur Akgün, kendini boşluğa bıraktı.
Çorum'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi vurularak yaralandı.
Oğlunu boğarak öldüren baba
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğunun yaramazlık yapmasına sinirlenen baba evlat katili oldu.
Hakkari'de işyeri inşaatı çöktü
İnşaat çalışmaları devam eden tek katlı iş yerine beton dökülmesi sırasında çökme meydana geldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

92
3. Havalimanı için teklif geldi

3. Havalimanı için teklif geldi

19
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

12
Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

Irak'taki deprem için Muş'tan 2 bin çadır

9
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

3
Çorum'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Çorum'da silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

2
Aydın'da polis aracı kundaklandı

Aydın'da polis aracı kundaklandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM