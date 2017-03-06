Aydın'da polisten film gibi kaçış

Olay gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova’dan Aydın’a gelen Burak K. yönetimindeki 09 US 158 plakalı otomobil polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polisler aracın peşine düştü. Şehir merkezinden uzun süren polisleri peşinden koşturan sürücü lüks otomobili ile yeniden İncirliova’ya dönerken kaza yaptı.

“HASTANEDEN DE KAÇTILAR”

Kazada açılan hava yastıkları sayesinde hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü Burak K. ve kız arkadaşı Aylin G. olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye gönderildi. Kaza yerindeki işlemlerin ardından diğer işlemlere devam etmek üzere hastaneye gelen polis ekipleri şaşırdı. Hastaneden sürücü ve kız arkadaşının yaralı vaziyette kimseye fark ettirmeden kaçtıkları belirlendi.

KUŞADASI'NDA YAKALANDILAR

Bunun üzerine polis ekipleri yaralı vaziyette kaçan sürücü ve kız arkadaşını Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’deki tüm hastanelerde aradı. Ancak adeta buhar olan sürücü ve kız arkadaşı hiçbir yerde bulunamadı. Bunun üzerine kadın ve erkeğin İncirliova’daki farklı olan ikametlerine de giden polis ekipleri kazazedeleri burada bulamayınca çalışmayı genişletti. Arabaları çekici ile yediemine kaldırılan gençlerin başka bir araç ile Aydın’dan Kuşadası’na kaçtıkları belirlenince polis aramalarına son verdi.