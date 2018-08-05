Aydın'da rayların üzerinde oturan adama tren çarptı

Çarpmanın etkisiyle Bayram Bozok köprüden aşağıya düştü. Nazilli'de meydana gelen kazada yaşlı adamın sağ bacağı koptu.





HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ertan Güler (56) yönetimindeki Denizli-İzmir seferini yapan Anadolu Ekspresi treni, rayların üzerinde oturan Bayram Bozok'a çarptı.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozok'u Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sağ bacağı kopan yaşlı adam burada tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin de sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



