1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turu kapsamında geldiği Moritanya’da büyük coşkuyla karşılandı.

2 Aydın'da selde can pazarı yaşandı Aydın'da aniden bastıran yağış sonrası Efeler ilçesinde bazı sokaklar dereye döndü.

3 Servis şoförü alkollü yakalandı Antalya'da şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 17 öğrencinin bulunduğu servisin şoförü direksiyon başında alkollü çıktı.

4 AKOM'dan İstanbullulara buzlanma ve don uyarısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, Perşembe günü ve Cuma sabah saatlerine kadar özellikle gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı uyardı.

5 ABD'den yeni terör güzellemesi ABD Koalisyon güçleri sözcülüğü, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ilgili ABD'den yeni bir paylaşım yaptı.

6 Bursa'da sağanak etkili oldu Bursa’da aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle bir inşaatın istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında bir otomobil kaldı.