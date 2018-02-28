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Aydın'da selde can pazarı yaşandı

Aydın'da aniden bastıran yağış sonrası Efeler ilçesinde bazı sokaklar dereye döndü.

İHA | 28.02.2018 - 19:31..
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Aydın’ın Efeler ilçesinde, öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

SOKAKLARI SEL ALDI

Cadde ve sokakların göle döndüğü kent merkezinde hayat durma noktasına geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda şiddetli yağış nedeniyle çökmeler meydana geldi.

Aydın'da şiddetli yağış ve dolu hayatı felç etti VİDEO

AFAD VE BELDİYE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, AFAD ve polis ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım etmek için büyük gayret sarf ederken, kent geleninde olası sel baskınlarına karşı önlem alındı.

Aydın'da selde can pazarı yaşandı

SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİLER

Pazar alışverişi için dışarı çıktıklarında, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar sel sularında sürüklendi.

Aydın'da selde can pazarı yaşandı

Sürüklenen vatandaşları, bölgedeki vatandaşlar kurtardı. Sele kapılan vatandaş ve onu kurtarmaya çalışırken suya düşerek sürüklenen diğer kişilerin yaşadıkları korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Aydın'da selde can pazarı yaşandı

Aydın'da selde can pazarı yaşandı



Aydın'da selde can pazarı yaşandı



Aydın'da selde can pazarı yaşandı



Aydın'da selde can pazarı yaşandı



Aydın'da selde can pazarı yaşandı



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