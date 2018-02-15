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Aydın'da sevgililer günü kutlaması faciayla sonuçlandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliğinden dönerken bulundukları hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

AA | 15.02.2018 - 06:15..
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Mahmut Yıldırım (22) yönetimindeki 09 CAD 77 plakalı hafif ticari araç, Aydın-Nazilli karayolu Atça Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden Ömer Yıldız'ın kullandığı 15 HG 206 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da sevgililer günü kutlaması faciayla sonuçlandı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü Mahmut Yıldırım ve Nazan Bahşi'nin (34) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ölenlerin yakınları ise kazayı öğrenerek geldikleri olay yerinde gözyaşı döktü.

Cesetler Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi, tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Hayatını kaybedenlerin, Aydın'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hazırlanan bir programa katıldıkları ve Nazilli ilçesine dönerken kaza geçirdikleri öğrenildi.

Aydın'da sevgililer günü kutlaması faciayla sonuçlandı VİDEO

Aydın'da sevgililer günü kutlaması faciayla sonuçlandı

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