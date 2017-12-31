Aydın'da seyyar manav zabıtayı bıçakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde seyyar manav Yasin Kırkelle ile Efeler Belediyesi zabıta memuru Ali Öztürk arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BACAĞINDAN BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kırkelle, meyve kestiği bıçakla zabıta Öztürk'ü sol bacağından yaralayıp, kaçtı. Kavga sırasında, seyyar tezgahtaki kasalardan bazıları devrilirken,meyveler etrafa saçıldı.

Çevredeki esnaf, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tedaviye alındı.

POLİS PEŞİNDE

Polis, olayın ardından kaçan seyyar satıcı Yasin Kırkelle'nin yakalanması için çalışma başlattı.





