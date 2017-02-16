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Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi bacaklarından vurularak yaralandı.

16.02.2017 - 03:40
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunan emlakçı 28 yaşındaki Ferhat Yetik ile Mehmet Kerim, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Kerim, yanında taşıdığı tabancayla Yetik ve yanındaki arkadaşı 35 yaşındaki Ergün Bozer'i bacaklarından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

Yaralılardan Ferhat Yetik, Aydın Devlet Hastanesi'ne, Ergün Bozer ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olay sonrası kaçan Mehmet Kerim'i yakalamak için çalışma başlattı.

Aydın'da silahlı kavga: 2 yaralı

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