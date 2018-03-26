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Aydın'da sulama kanalına düşen araçta 2 kişi öldü

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu evli çift öldü, 15 yaşındaki çocukları ise kendi imkanlarıyla sudan çıkmayı başardı.

AA | 26.03.2018 - 00:35..
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50 yaşındaki Feyiz Kahraman yönetimindeki 09 DK 149 plakalı otomobil, Özbaşı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da sulama kanalına düşen araçta 2 kişi öldü

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTULDU

Otomobil sürücüsü ve eşi Hanife Kahraman'ın (41) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kendi imkanlarıyla sudan çıkan çiftin çocukları Faruk Caner Kahraman (15) ise tedavi altına alındı.

Sudan çıkartılan cenazeler, Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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