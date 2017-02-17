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Aydın'da tacizci öğretmen açığa alındı

Aydın’da lisede görev yapan öğretmen C.B., kız öğrencilerine elle tacizde bulunduğu gerekçesiyle açığa alındı.

17.02.2017 - 15:59
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TACİZ

Koçarlı Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 17 yaşındaki 3 kız öğrenci, tarih öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası 53 yaşındaki C.B. tarafından elle taciz edildiklerini ileri sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Kız öğrenciler, rehber öğretmenlerine giderek yaşadıklarını anlattı. Öğrencilerin şikayeti üzerine rehber öğretmen durumu Koçarlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. C.B., dün polis tarafından gözaltına alındı.

AÇIĞA ALDILAR

Koçarlı Kaymakamlığı ise C.B.’yi açığa aldı.

FAKE HESAPTAN ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR İSTEDİ

Öte yandan durumdan haberdar olan bazı erkek öğrencilerin, C.B.’yle sosyal medyadan sahte bir hesap üzerinden temas kurduğu, kendilerini kadın olarak tanıttığı ve çıplak fotoğraflarını istediği; C.B.’nin isteği yerine getirdiği öğrenildi.

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