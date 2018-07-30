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Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

Kuşadası'na tatile gelen yerli bir turist, aynı otelde kaldığı ve tartıştığı Sırp turistlerin otobüsüne molotoflu saldırıda bulundu.

İHA | 30.07.2018 - 02:39..
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Tartıştığı Sırp turistlerin otobüsüne molotoflu saldırı düzenleyen kişi yakalandı. Otobüste çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

BENZİN ALARAK MOLOTOF YAPTI

Kuşadası’na bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Sabri Mumcu Caddesi üzerinde bulunan Çankaya Otel’de kalan Türk vatandaşı bir yerli turist ile Sırp turist kafilesi arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, aşırı derecede alkol alan Türk vatandaşı ile Sırp turistler arasındaki tartışma otel yöneticilerinin araya girmesi ile büyümeden önlendi. Olayın ardından otelin dışına çıkan alkollü Türk turist, bir benzinciye giderek benzin aldı ve aldığı benzini de iki bira şişesine doldurdu.

Aydın'da tartıştığı turistlere saldıran kişi yakalandı

POLİSLER SALDIRGANI YAKALADI

Daha sonra tekrar otelin bulunduğu caddeye gelen saldırgan, yolun karşısından iki adet molotof kokteylini otelin önünde park etmiş durumda bulunan Sırp turistleri taşıyan otobüse fırlattı.

Saldırının ardından patlamayla yanmaya başlayan otobüse ilk olarak otel personeli, ardından da itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, kaçmaya çalışan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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