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Aydın'da tecavüz zanlısı dövüldükten 13 gün sonra öldü

3 kişinin tecavüzüne uğrayıp intihar eden 23 yaşındaki N.T.'nin yakınları, iddiaya göre, tecavüz zanlılarını kaçırıp dövdü.

29.04.2017 - 00:34
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Aydın'ın Söke İlçesi'nde, Çeltikçi Mahallesi'nde geçen 14 Nisan günü, üç kişinin otomobille dağlık alana götürüp tecavüz ettiği öne sürülen 23 yaşındaki N.T., aynı gün 5'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

ISSIZ BİR YERE GÖTÜRÜP SOPALARLA DÖVDÜLER

Olayı öğrenen N.T.'nin kuzeni 27 yaşındaki R.T., birkaç akrabasıyla iddiaya göre, genç kıza tecavüz ettiği öne sürülen H.K., T.A. ve Suat Aslan'ı ev ve işyerlerinden alarak bir otomobille ıssız bir yere götürüp, sopalarla dövdü.

13 GÜN SONRA ÖLDÜ

Dövülen gençler, polisi arayıp yardım istedi. Olay yerine sevk edilen ambulansla 3 kişi, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aldığı darbelerle komaya girdiği belirtilen yaralılardan Suat Aslan, 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Genç kızın kuzeni R.T. ile tedavilerinin ardından taburcu edilen H.K. ve T.A. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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