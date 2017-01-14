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Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

Çetin Gürbüz (23) yönetimindeki 48 NZ 799 plakalı otomobil, Aydın-Muğla karayolunun Hallaçlar mevkisinde refüje çarparak devrildi.

14.01.2017 - 04:43
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Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

Kazada, sürücü Çetin Gürbüz ile araçta bulunan Kadir (17), Metin (16), Umut (20) ve Oktay Gürbüz (19), yola savrularak yaralandı.

2 YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekiplerince Aydın Devlet, Atatürk Devlet ile Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Metin ve Oktay Gürbüz'ün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

Aydın-Muğla karayolundaki başka bir kaza ise Mehmet Şimşek idaresindeki plakasız motosikletin Şaban Çelik'in kullandığı bisikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan ve sağlık ekipleri tarafından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

Aydın'da trafik kazaları: 7 yaralı

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