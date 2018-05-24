Efeler'de motosiklete çarpan otomobil devirildi. Akşam saat 20:00 sularında meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, 1 kişi de hayatını kaybetti.

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı VİDEO



YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Efeler'den İncirliova ilçesi yönüne seyir halinde olan 22 yaşındaki Cumali Acar yönetimindeki 09 UP 495 plakalı otomobil, Işıklı Kavşağına geldiğinde önüne çıktığı iddia edilen 18 yaşındaki Mustafa Sarı yönetimindeki 09 DZ 348 plakalı motosiklete çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Sarı ve otomobil sürücüsü Cumali Acar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazire Acar (55), Mümin Acar (58) ve Ceylan Acar (26) yaralandı.

Trafiğin olduğu bir zamanda meydana gelen kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Atatürk Devlet Hastanesi ile ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan Nazire Acar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



