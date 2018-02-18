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Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Didim'de otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA | 18.02.2018 - 19:56..
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Söke-Milas karayolunda Hüseyin Arıcı yönetimindeki 48 ACN 49 plakalı otomobil, Bafa Gölü mevkisinde bariyerlere çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 2 yaşındaki Çınar Hüseyin Taç'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada şoför ile Ümmühan Arıcı, Kadriye Taç ve Berdan Budak yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Yaralılardan otomobili kullanan Arıcı, Didim Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar da Söke Fehime-Faikt Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

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