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Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 11.10.2018 - 16:40..
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Kaza Aydın-Denizli karayolu Durasallı Mahallesi’nde meydana geldi. Nazilli’den Denizli istikametine doğru giden Özgür E. idaresindeki minibüs, İbrahim U. İdaresindeki kamyonla çarpıştı.

Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

REFÜJÜN ÜSTÜNE ÇIKARAK DEVRİLDİ

Çarpışmanın etkisi ile minibüs karayolundaki refüjün üstüne çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın’da trafik kazası; 2 yaralı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kazada minibüs şoförü Özgür E. ve yolcu olarak bulunan Necati I. yaralanırken, diğer iki yolcu kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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