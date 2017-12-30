Aydın'da trafik kazası: 3 yaralı

Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

Müslüman Amerikan Cemiyeti Kongresi'ne mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'da siyasi partilerin İslam düşmanlığıyla oy arttırdığını ve buna da sessiz kalındığını vurguladı.

Türkiye genelinde yılbaşı öncesi 80 bin 757 personelle gerçekleştirilen huzur uygulamasında, arandıkları belirlenen bin 187 şüpheli yakalandı.

İran'da Cumhurbaşkanı Ruhani'ye karşı yapılan protestolar hakkında açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor" dedi.

Everton'a transfer olması beklenen Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un nerede yaşayacağı da belli oldu.

1 Enes Batur'un Altın Kelebek'i geri alındı Altın Kelebek ödüllerinde bir ilk yaşanarak, yeni bir dalda ödül verilmişti. En İyi YouTuber ödülü, kazanan Enes Batur'dan geri alındı.

2 Kesintiler yapıldıktan ve AGİ'ler eklendikten sonra asgari ücret Yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra net asgari ücret tutarlarının ne kadar olacağı açıklandı.

3 İlber Ortaylı: Trump'ın yaptığı cahilliktir ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti ilan etmesi hakkında konuşan tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Trump'un böyle işlere karışması tam bir provokasyondur, cahilliktir" dedi.

4 Alaattin Çakıcı'nın yeğenine silahlı saldırı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni olduğu belirlenen Adem Çakıcı, Kadıköy'de bir kafeteryada silahlı saldırıya uğradı.

5 ABD: Ruhani kaos ihraç eden bir ülke yaptı ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'daki yönetim karşıtı gösteriler hakkında açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Nauert, Ruhani'nin ülkeyi kaos, şiddet ve kan ihraç eden bir ülkeye çevirdiğini belirtti.

6 Ürdün Kralı kardeşlerini ve kuzenini ev hapsine attırdı Arap dünyasında taht savaşları var. Suudi Arabistan, kendisi gibi düşünmeyen ülkelere müdahale ediyor. Bu defa hedeflerinde Ürdün var: Ürdün istihbaratı olası bir darbe girişimini engelledi.