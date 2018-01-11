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Aydın'da trafik yoğunluğu ciddi boyutlara ulaştı

Aydın'da yapılan tüm çalışmalara rağmen trafik yoğunluğunun önüne geçilemiyor.

İHA | 11.01.2018 - 09:43..
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  2. Yerel Yönetimler

Yerel yönetimin ve hükümetin aldığı önlemlere rağmen hafta içi her gün mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde, Aydın Yenidörtyol kavşağında uzun araç kuyrukları oluşuyor.

TRAFİĞİN SEBEBİ ÖZEL ARAÇ TUTKUSU

Adnan Menderes Bulvarı ile E-87 Karayolu kavşağının kesiştiği noktada daha çok oluşan trafik yoğunluğunun en önemli nedenlerinden birinin vatandaşların özel araç tutkusundan kaynaklandığını belirten yetkililer, imkanlar ölçüsünde toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ettiler.

Aydın'da trafik yoğunluğu ciddi boyutlara ulaştı

"İYİ Kİ ÖNCEDEN TEDBİRLER ALINMIŞ"

Ülke genelinde kişi başına en fazla araç olan illerden birinin de Aydın ili olduğunu artan nüfus ve araç sayısı ile birlikte trafik yoğunluğunun tüm yaşam merkezlerinde önemli bir sorun haline geldiğini belirten Trafik Müdürlüğü yetkilileri, “İyi ki bir takım tedbirler önceden alınmış. Şu anda İzmir, Denizli ve Muğla illeri ve istikametinden gelen araçlar şehir merkezine uğramadan çevre yolundan transit geçiyor. Eğer Aydın otoban çevre yolu, çevre bulvarı yapılmamış olsa, otogar taşınmamış olsa Aydın’ın trafiği çekilmez olurdu. Halen yoğunluk var. Bunu da şehirde alternatif güzergah ve trafik bilinci ile çözmeye çalışıyoruz.” diye konuştular.

Aydın'da trafik yoğunluğu ciddi boyutlara ulaştı

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