Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Erdoğan: ABD bunu nasıl izah edecek

ABD Başkanı Donald Trump, PKK/PYD ve Suriye'de DEAŞ'a karşı savaşan müttefiklerinin Rakka'yı başarılı bir şekilde geri aldığını belirtti.

Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Trabzonspor'un 9 haftada sadece 2 galibiyet alabilmesi üzerine 6 yönetici istifa etti.

1 Hangi takımın taraftarı hangi siyasi partiye oy veriyor Andy-Ar'ın anketine göre; 4 büyüklerin taraftarlarının tercihleri yüksek oranda AK Parti oldu. Trabzonsporlulardan HDP'ye oy çıkmadı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul öz eleştirisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada; "Bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum" diyerek öz eleştiri yaptı.

3 Arabada cam filmi ve renkli cama yeniden yasak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğine gitti.

4 FETÖ'cü Mustafa Özcan'ın oğlu Enes Özcan tutuklandı Gülen'in ölmesinden sonra örgütün başına geçeceği söylenen Mustafa Özcan'ın oğlu cezaevine gönderildi.

5 FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu Eski holding yöneticileri, kayyum atanmadan bir hafta önce 792 milyon liralık holdingi, Hollanda'da bir şirkete 52 milyon liraya sattı.

6 Irak Ordusu Barzani'yi korkuttu: Yardım edin Barzani, uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunarak "ölümler yaşanacak, yardım edin." dedi.