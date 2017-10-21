Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Faruk Tunç yönetimindeki 20 BCK 30 plakalı otomobil, Mustafa Gülşen'in kullandığı 60 YC 021 plakalı traktörle Karapınar Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
OTOMOBİLDE 12 YAŞINDA BİR DE ÇOCUK VARDI
Kazada sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Esma Tunç, Nimet Baykan ve 12 yaşındaki Fatma Zehra Tunç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavilerinin ardından, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.