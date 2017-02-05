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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Efeler ve Kuyucak ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda 14.5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

05.02.2017 - 00:45
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında ihbar üzerine durdurdukları bir otomobilde 1.5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. Otomobilde gözaltına alınan Y.Y.'nin ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, Kuyucak ilçesi Azizabat Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü halde 13.5 kilogram esrar bulundu. Y.Y. ile işbirliği yaptığı belirlenen Ş.D. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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