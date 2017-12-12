Aydın'da yakalanan 3 uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nce Germencik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 950 gram metamfetamin maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
950 GRAM METAMFETAMİN
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, aracın içinde 950 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Araçtaki Y.G. (23), E.O. (40) ile E.A. (36) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Germencik Adliyesine sevk edilen 2'si kadın, 3 kişi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanarak Aydın Cezaevine gönderildi.