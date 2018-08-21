Aydın'da yıldırım isabet eden genç çoban öldü

Gündüz saatlerinde Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda, hayvancılıkla uğraşan Aydın ailesinin oğlu Yusuf Aydın'a yaylada hayvan otlattığı sırada yıldırım çarptı.

YAYLADA CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR

Oğullarından uzun süre haber alamayan aile yaylaya çıktığında Yusuf Aydın'ı yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan ilk incelemedi Aydın'ın yıldırım çarpması sonucunda öldüğü belirlendi. Talihsiz gencin cesedi, savcının incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.