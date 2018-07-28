Aydın'da yol kapanınca temizliği polis ve vatandaş yaptı

Saat 20.30 sıralarında Nazilli-Aydın karayolu Dallıca Mahallesi girişindeki ışıklı kavşakta zincirleme kaza meydana geldi. Denizli istikametinden Aydın istikametine seyir halinde bulunan dorsesinde mermer yüklü Ali A. idaresindeki 20 U 5880 plakalı tır, ışıklı kavşağa geldiğinde kırmızı ışığı fark edemedi. Son anda fren yaptığı ve yaklaşık 27 metre sürüklendiği belirtilen tır önce karayolunun refüj tarafında bulunan işçi taşıdığı söylenen 20 AAU 967 plakalı minibüse, ardından yolun sağına geçerek 09 N 1520 plakalı kamyonete çarptı.

5 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar 09 F 4610 plakalı otomobile, 09 PE 365 plakalı kamyonete ve 20 ANH 84 plakalı otomobille çarpıştı. 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEMİZLİK EKİPLERİ ULAŞAMADI, POLİS İŞE KOYULDU

Kaza nedeniyle kapanan Nazilli-Aydın karayolu raporların düzenlenmesinin ardından bir saat sonra uzun uğraşlar sonucu trafiğe açıldı. Kapanan yol nedeniyle belediyeye ait temizlik işleri ekipleri kaza yerine ulaşamayınca trafiği bir an önce ulaşıma açma çabasında olan trafik polisleri çevreden buldukları kürek ve süpürgelerle cam kırıklarını ve parçalanan araba molozlarını karayolundan temizledi.

VATANDAŞLAR TAKDİR ETTİ, YARDIMA KOŞTU

Polislerin bu çabası sürücüler ve olayı izleyen vatandaşlar tarafından büyük takdir topladı. Bazı vatandaşlar da polise temizlik işlerinde yardımcı olabilmek için uğraş verdi. Yaklaşık 4 kilometre kuyruk oluşan Denizli-Aydın karayolu yeniden trafiğe açıldı. Soruşturma başlatılan olayda yaralanan beş kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.