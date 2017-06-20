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Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi

Kuşadası ilçesinde, bir anaokulunda yedikleri öğle yemeğinden zehirlenen 47'si çocuk 2'si görevli toplam 49 kişi hastaneye kaldırıldı.

20.06.2017 - 00:25
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Kuşadası'nda bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler ve görevli personel, bugün okulda öğle yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve ayranın ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Kuşadası Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan 47'si çocuk, 2'si görevli toplam 49 kişi tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 34 çocuk taburcu edilirken, 13'ü çocuk 2'si görevli 15 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Hastanelerde yapılan incelemelerde, çocukların yedikleri yemekten zehirlendiği ortaya çıktı. Yetkililer, kesin sonucun tahlil ve çocuklara verilen yemekten numune alınmasının ardından ortaya çıkacağını belirtti.

Aydın'daki anaokulunda 47 çocuk gıdadan zehirlendi

Konuyla ilgili açıklama yapan anaokulu yönetimi, yemeği okullarında kendilerinin pişirdiğini ve zehirlenme konusunda sudan şüphelendiklerini söyledi. Velilerin yaptığı suç duyurusu üzerine, söz konusu anaokulunun 32 yaşındaki aşçısı N.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan bir ekip, savcılığın talimatı ile anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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