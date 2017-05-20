Aydın'daki düğünde çıkan kavgada kan aktı

Bugün saat 00.30 sıralarında, Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Akyeniköy Düğün Salonu'ndaki düğünde, belediye çalışanı İ.B. (45) ile Mehmet Ali Durduran (24) arasında iddiaya göre 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.B., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Durduran'ı ile Mehmet Battal, Hakan Kapta ve Eyüp Hervengil'i yaraladı. Ağır yaralanan 4 kişi ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ali Durduran, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer 3 yaralı ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne ambulansla sevk edildi. Durduran'ın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Durduran'ın cenazesi, savcının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonrası 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan şüpheli İ.B., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürüdüğü bildirildi.