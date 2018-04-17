Aydın'daki FETÖ davasında 29 sanığa hapis cezası

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda yapıldı. Karar duruşmasına sanıklar, tarafların avukatları ve sanıkların yakınları katıldı.

HAPİS CEZALARI

Sanık ve avukatlarının savunmalarının tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kararda, 23 sanık 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15'er gün ile 8'er yıl arasında değişen hapis cezalarına, 6 sanık da 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 2 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan 6'sının beraatine karar veren mahkeme heyeti, 3'ü firarda olan 6 sanığın dosyasını ise ayırdı. Ayrıca tutuklu olan ve ceza alan 11 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.



