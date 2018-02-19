Aydın'daki kazada 12 kişi yaralandı

Sürücü Fatih Güler, Aydın-İzmir kara yolu Bayındırlık kavşağında, Turhan Tuna idaresindeki otomobille çarpıştı.

2 ARAÇTAKİ HERKES YARALANDI

Kazada sürücüler ve her iki araçtaki 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

BETON BARİYERE ÇARPARAK DEVRİLDİ

İsa Çoban yönetimindeki 35 LGU 03 plakalı otomobil de Aydın-İzmir kara yolunda beton bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile Pelin Çoban, Nedim Kıran, Nuran Kurt ve Aysun Kıran yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.