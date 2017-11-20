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Aydın'daki kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

20.11.2017 - 03:41
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İki otomobilin çarpıştığı kaza, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Araçlar, Didim-Söke Devlet Kara yolu üzerindeki Akyeniköy Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Aydın'daki kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

9 KİŞİ YARALANDI

Didim'den Söke yönüne giden Oktay Yıldırım yönetimindeki 27 TN 800 plakalı otomobil, kavşaktan kontrolsüz olarak geçiş yaptığı iddia edilen Mutlu Karakoç yönetimindeki 35 GB 3495 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler Mutlu Karakoç ve Oktay Yıldırım ile birlikte, her iki otomobildeki Abdülkadir Karakoç, Şengül Karakoç, Kadir Eroğlu, Ayla Eroğlu (3), Hatice Eroğlu, Hüseyin Güler, Şevket Şahlan yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Aydın'daki kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Şengül Karakoç ve Hatice Eroğlu'nun hayati tehlikeleri sürerken, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'daki kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

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