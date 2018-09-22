Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Karacasu ilçesine yaptırdığı, şu an sadece bir firmanın çalıştığı Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne yapısal sorunlar nedeniyle otobüs giremiyor.

DİREKT GİRİŞ YOK

Tavas yönünden gelirken Karacasu’dan yolcu alarak İzmir istikametine gidecek araçlar, yolcularını alabilmek için ana yoldan geri geri giderek perona yanaşabiliyor.

ÇÖZÜM BULAMADILAR

İçeride dönüş alanı bulamadığı için trafiği aksatarak terminale giren otobüs firmaları duruma tepkili olsa da, yapacak bir şeyin olmadığını söylüyor.

1 MİLYON LİRAYA MÂL OLDU

5 peron, 25 araçlı minibüs parkı, bilet satış gişeleri, kafeterya, minibüs kooperatifleri için odalar, sosyal ihtiyaçları karşılayacak yapılar bulunan, yıllarca hizmet veren eski terminal yıkılarak yerine tartışmalı bir şekilde yapılan ve 1 milyon liraya mâl olan terminale otobüslerin girememesi vatandaşların tepkisini alıyor.

DAR OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET EDİLİYORDU

Daha önce dar olması nedeniyle şikayet edilen terminalin yeni halinde daha da daralması tepkiye neden oluyor.

Açıldığı günden bu yana otobüslerin zorlanarak giriş yaptığı terminalde, otobüsler şu an yol yapım çalışması da bulunduğu için bazı zamanlar yolcularını garajdan değil, yoldan almak zorunda kalıyor.

OTOGARIN YÖNÜ YANLIŞ

Karacasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adnan Tuncer, “Daha farklı, daha güzel bir şekilde çok amaçlı olarak değerlendirilebilirdi. Daha önce seçimlerde altına yapılacağı sözü verilen otopark sözü burada gerçekleştirilebilirdi. Otogarın yönü şu an bulunduğu yere değil, ana yola bakacak şekilde yapılabilirdi. Alan anlamında daha geniş yer kalırdı.

TÜRKİYE'DE ÖRNEĞİ YOK

Şu an otobüslerin içeri girip dönme şansı yok. Arka arkaya girmek zorunda. Türkiye’de bir örneği var mıdır bilmiyorum. Belki vardır ama ben şahit olmadım. Yeterli alan varken bu alan daha iyi kullanılabilirdi. Yıkılan garajımız bile bundan çok çok daha kullanışlıydı. Önceki otogarda otobüsler çok çok rahat bir şekilde dönebiliyordu.” dedi.