taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Aydın'daki terör operasyonu: 8 tutuklama

Didim ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP İl Başkanı Tamis Akpınar'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

AA | 23.12.2016 - 23:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Aydın'daki terör operasyonu: 8 tutuklama

Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında, Didim Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 8'i ise adliyeye sevk edildi.

ARALARINDA HDP İL BAŞKANI DA VAR

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında HDP Aydın İl Başkanı Tamis Akpınar’ın (57) da bulunduğu, A.P (59), Y.T (42), A.Y (33), D.U (37), K.S (47), Ö.F.Y (24) ve Y.E.E (24) "PKK/KCK talimatları doğrultusunda açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yapmak, sosyal medya üzerinden terör örgütünü ve kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulunmak" suçundan tutuklandı.

DÜN EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

PKK/KCK soruşturması kapsamında, 16 Aralık'ta Didim'deki bazı adreslere dün eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, adreslerdeki aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeği ile üzerinde terör örgütü elebaşı ve teröristlerin fotoğraflarının yer aldığı dergi, kitap ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.

Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan HDP İl Başkanı Tamis Akpınar Kuşadası ilçesinde yakalanmıştı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

119
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

138
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

473
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM