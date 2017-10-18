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Aydın'daki vahşi cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

18.10.2017 - 14:20
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Olay, 7 Ekim Cumartesi günü Aydın'ın Didim ilçesinde meydana geldi Çevredekiler, yerde yatan yanmış bir kadın cesedi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kimliği belirlenemeyen yanmış ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi ve kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

GÖRÜTÜLER İNCELENDİ

İlçedeki kayıp başvurularını incelemeyen ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını kontrol etti. Yapılan araştırmalar sonucu bulunan cesedin, Eylem Gülçin Kanık'a ait olduğunu belirlendi.

Aydın'daki vahşi cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturmasını derinleştiren polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden işlemleri tamamlanan E.D. ve S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltındaki diğer 3 kişinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aydın'daki vahşi cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

MODA PROGRAMINA KATILMIŞTI

Cesedi yakılarak makilik alana atılan 37 yaşındaki Eylem Gülçin Kanık'ın, bir televizyon kanalında yayınlanan ve moda üzerine olan yarışma programına katıldığı ortaya çıktı.

Aydın'daki vahşi cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Aydın'daki vahşi cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

Aydın'daki vahşi cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı

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