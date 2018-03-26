Aydın'ın 233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

Görenleri hayran bırakan bu eserlerden birisi de yaklaşık 233 yıl önce inşa edilip ibadete açılan Koçarlı Cincin Mahallesi’nde bulunan cami.
233 YILDIR İBADET YAPILIYOR
Dönemin zanaatkarları tarafından çeşitli tasvirlerle donatılan camide 233 yıldır ibadet yapılıyor.
GÖRENLER HAYRAN KALIYOR
Cincin Köyü’ne Cihanoğlu Ailesi tarafından Abdülaziz Efendi adına 1785 yılında yaptırılan cami, geleneksel Türk mimarisinde süsleme amacıyla kullanılan bitkisel motifler, geometrik dekor ve kompozisyonlar görenleri kendine hayran bırakıyor.
YEPYENİ BİR GÖRÜNTÜ
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2011 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarında duvarlar kazınarak sıva altında kalan manzara resimleri ortaya çıkarılan cami yepyeni bir görünüm kazandı.