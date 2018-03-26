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Aydın'ın 233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

Ege Bölgesi’nin önemli ‘Ayanlık’ merkezlerinden birisi olan Aydın’da, Cihanoğulları’nın yaptığı eserler aradan geçen yaklaşık 2,5 asra rağmen halen ayakta.

İHA | 26.03.2018 - 10:18..
  1. Haberler
  2. Projeler

Görenleri hayran bırakan bu eserlerden birisi de yaklaşık 233 yıl önce inşa edilip ibadete açılan Koçarlı Cincin Mahallesi’nde bulunan cami.

233 YILDIR İBADET YAPILIYOR

Dönemin zanaatkarları tarafından çeşitli tasvirlerle donatılan camide 233 yıldır ibadet yapılıyor.

Aydın'ın 233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Cincin Köyü’ne Cihanoğlu Ailesi tarafından Abdülaziz Efendi adına 1785 yılında yaptırılan cami, geleneksel Türk mimarisinde süsleme amacıyla kullanılan bitkisel motifler, geometrik dekor ve kompozisyonlar görenleri kendine hayran bırakıyor.

Aydın'ın 233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

YEPYENİ BİR GÖRÜNTÜ

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2009-2011 yılları arasında yapılan restorasyon çalışmalarında duvarlar kazınarak sıva altında kalan manzara resimleri ortaya çıkarılan cami yepyeni bir görünüm kazandı.

Aydın'ın 233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

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