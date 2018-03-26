Aydın'ın 233 yıllık köy camisi görenleri şaşırtıyor

1 Mardin’de terör operasyonu: 24 gözaltı Mardin’de PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı halinde oldukları gerekçesiyle 24 şahıs gözaltına alındı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat çalışmaları yükselecek Cumhurbaşkanı, "Sanat, sanatçılarımızın fedakar ve duyarlı çalışmalarıyla yükselecek, ülkemizi kültür ve sanat alanında da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır" dedi.

3 Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok Avusturya'nın yeni Başbakanı Sebastian Kurz, son zamanlarda Türkiye'nin izlediği politika nedeniyle AB'ye girmemesi gerektiğini savundu.

4 Çamurlu yağmurun ardından arılar öldü Geçtiğimiz günlerde lodosun Kuzey Afrika topraklarından aldığı tozu Türkiye'ye bırakmasıyla yağan çamurlu yağmurun ardından Bursa ve farklı vilayetlerde toplu arı ölümleri görüldü.

5 Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich Yaptığı kısa filmlerle adından sıkça söz ettiren ABD'li ödüllü yönetmen Adam Pesapane'nin elinden Submarine Sandwich hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.

6 Denizaltı Sandviçi anlatan kısa film: Submarine Sandwich Yaptığı kısa filmlerle adından sıkça söz ettiren ABD'li ödüllü yönetmen Adam Pesapane'nin elinden Submarine Sandwich hiç bu kadar lezzetli olmamıştı.