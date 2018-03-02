Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.
AYDIN'A DA ACI HABER ULAŞTI
Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.
5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.