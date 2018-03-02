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Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Aydınlı Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Dinek 5 ay önce nişanlanmıştı ve evlilik hazırlığı yapıyordu.

İHA | 02.03.2018 - 02:12..
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Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı’nda kapsamında Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında 8 askerin şehit olduğunu, 13 askerin yaralandığını açıkladı.

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

AYDIN'A DA ACI HABER ULAŞTI

Şehit askerlerden birisi olan Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek’in Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

5 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit askerin yaklaşık 5 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

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