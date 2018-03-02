Aydın'ın şehidi nişan hazırlıkları yapıyordu

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç, doğum gününden bir gün sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. Şehidin acı haberi Konya'daki ailesine verildi.

Abdullah Taha Koç doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'de teröristler ile girilen çatışma hakkında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

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ABD'den Rusya'ya 'hazırız' mesajı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana White, Putin'nin nükleer füze açıklamasına cevaben, "Amerikan halkı emin olsun ki, biz tam olarak hazırız ve hazırlıklıyız" dedi.